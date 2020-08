RIR: Munnbind skal i restavfallet

Nyheter

Det melder RIR i en pressemelding. De skriver at både munnbind og engangshansker ikke skal gjenvinnes og derfor kastes i restavfallet. Munnbindene og engangshanskene vil deretter bli destruerte.

RIR skriver at de siste månedene har nordmenn fått et helt nytt forhold til bruk av smittevernutstyr. Nå stiger også bruken av munnbind. Når forbruket av engangsprodukter øker er det også viktig hva man skal gjøre med brukt utstyr som skal kastes. Mange av oss har i ryggmargen at mest mulig skal kildesorteres og resirkuleres, men dette gjelder ikke for de produktene vi bruker for å beskytte oss mot smitte.

– Av smittevernhensyn er det viktig at både munnbind og hansker kastes rett i restavfallet etter bruk, sier Frode Erlandsen, daglig leder i RIR i pressemeldingen.

Folk blir også bedt om å sørge for at lokket på restavfallsdunken sitter godt igjen, slik at fugler og vind ikke kan få tak i avfallet.

RIR opplyser videre at selv om mange munnbind kanskje ser ut som de er laga av papir, så består de vanligvis av materialer som ikke kan resirkuleres. Siden papiravfall kommer i kontakt med mennesker i mye større grad enn restavfallet, hadde det uansett ikke vært ønskelig at munnbindene havner der.

Når det gjelder engangshansker, kan disse være laga av mange ulike materialer. Felles for dem er at de ikke skal i plastavfallet, men kastes som restavfall.

Bruk av håndsprit og desinfeksjonsmidler har også blitt dagligdags for tida, så hva med flaskene når de er tomme? RIR forklarer at når de er helt tomme skal de sorteres som plastemballasje, men dersom flaska ikke er tom, skal den leveres som farlig avfall.