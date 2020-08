Hjørnestein i bygda i 80 år

Nyheter

– Jeg er ingen forfatter, men det var vel i grunnen ingen andre som kunne gjøre dette arbeidet, sier Svein Ove Brøste bare noen få dager før boka om firmaet Brødrene Brøste AS på Verma blir lansert og lagt ut for salg. I mange år var Svein Ove daglig leder for bedrifta som ble startet av faren og tre onkler så langt tilbake som i 1942. For det var under krigen at Mathias, Edvin, Olav og Kåre Brøste starta ei møbelbedrift i beskjedne former. De var alle opptatt av å skape sin egen arbeidsplass da det på ingen måte var lett å finne seg arbeid på en liten plass i Bygde-Norge.