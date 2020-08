Høie bekymret etter store fester – har plan for ny nedstenging

Nyheter

– Hvis vi nå ser en kraftig økning i smittespredningen, så vil den forsiktige oppbremsingen vi gjorde i gjenåpningen fredag, måtte forsterkes. Det betyr at veldig mye i samfunnet vil måtte stenges og restriksjonene skjerpes ytterligere. Jeg er veldig bekymret for situasjonen, sier helseminister Bent Høie (H) til NTB.

Uttalelsene faller morgenen etter en meget hektisk natt for politiet en rekke steder i landet.

Politiet melder om flere titalls oppdrag til fester og sosiale arrangementer hvor det har vært opptil flere hundre deltakere. De aller fleste av dem er unge og unge voksne – aldersgrupper hvor koronasmitten har hatt størst økning de siste ukene.

– Hold deg hjemme

Dagen derpå ber han festdeltakerne «rette opp feilen» ved å være nøye med å holde avstand til andre mennesker og være seg bevisst at man kan være smittet uten selv å ha symptomer.

De som har symptomer, selv milde symptomer, må holde seg hjemme, kontakte helsevesenet og la seg teste for koronasmitte, understreker han.

– Vi er ikke i en normalsituasjon nå. Det kan virke som om mange unge og unge voksne ikke har fått med seg hvor stor rolle de representerer i den økende smittespredningen vi har sett de siste ukene, sier Høie.

Følger situasjonen nøye

Smitteøkningen de siste ukene blir så langt behandlet som lokale og relativt avgrensede utbrudd. Men myndighetene står allerede klar med beredskapsplaner for det som i ytterste konsekvens blir en ny nedstenging av det norske samfunnet hvis økningen skulle komme ut av kontroll.

– Vi følger situasjonen nøye – fra dag til dag og fra time til time, sier helseministeren.

Han understreker at han har forståelse for at det på denne tida av året er normalt at unge samles og fester – når mange er tilbake fra ferie og det endelig er varmt og godt vær etter en svært våt og kald juli mange steder.

