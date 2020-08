Røde Kors advarer utrente mot populære fjellturer

Nyheter

Etter en ny uke med flere redningsoppdrag advarer Røde Kors utrente som undervurderer turen til populære steder som Besseggen og Trolltunga.

Populære turdestinasjoner som Trolltunga, Besseggen og Romsdalseggen er alle tunge turer, og hjelpekorpsene til Røde Kors opplever at mange ikke er godt nok forberedt på det utfordrende terrenget.

– En del av dem som oppsøker disse toppene er ikke klar over hvor tøffe turene er. Mange tenker det er en lett spasertur, og går med feil fottøy, og for lite klær, mat og drikke, sier leder for Oppland hjelpekorpsdistrikt Rune Magnar Bjørkheim i en pressemelding.

Ifølge Røde Kors har det nesten ikke gått en dag denne sommeren uten henteoppdrag for hjelpekorpsene ved Jotunheimen og Rondane. Bjørkheim anbefaler folk som nå skal på fjellturer uten særlig trening å velge andre turmål, slik at de får en bedre turopplevelse.

Hjelpekorpsene forventer mange flere oppdrag nå som den mest populære sesongen for fjellturer starter på ettersommeren.

– August er normalt den viktigste turistmåneden i høyfjellet, og vi forventer ikke noe mindre å gjøre dette året. Mange vil nok bruke helger med finvær til å gå i fjellet, sier han.