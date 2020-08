Betydelig beslag av GHB i Molde

Nyheter

Tidligere denne uken ble det gjort et betydelig beslag av stoffet GHB i Molde. Politiet sier beslaget var på ti liter, som er nok til 5.000 brukerdoser.

I tillegg til GHB-stoffet ble det også beslaglagt 700 narkotiske tabletter, samt en mindre mengde hasj, skriver Sunnmørsposten.

– Mye tyder på at det er hentet på Østlandet med hensikt at det skal omsettes her, sier seksjonsleder Mona Kvernberg for vakt og beredskap ved Molde politistasjon.

Kvernberg sier beslaget er et av de største på lang tid.

GHB er et sentralt dempende stoff med virkninger som ligner alkohol. I alvorlige tilfeller kan det inntre vrangforestillinger, kramper, hemmet pust, bevisstløshet og i verste fall kan brukeren dø.