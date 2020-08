Utforkjøringer har preget trafikksommeren

Nyheter

Det skriver Trygg Trafikk i en pressemelding. Fem av de ni som omkom i juli måned var MC-førere.

– Utforkjøringer preges ofte av altfor høy fart. De enkleste rådene er å holde farten nede på et forsvarlig nivå og at man er nøye med å bruke sikkerhetsbelte. Sørg for at dekkene dine er gode med tilstrekkelig mønsterdybde og riktig lufttrykk, sier kommunikasjonsrådgiver Christoffer Solstad Steen i Trygg Trafikk.

De fleste fylker har hatt en nedgang i trafikkdødsfall de siste årene, men det er noen unntak.

I Oslo omkom kun én person i trafikken i hele 2019, mens fire har omkommet så langt i år, noe som er det høyeste tallet i årets første sju måneder siden 2010.

Vestfold og Telemark, med elleve døde i trafikken så langt i år, har også det høyeste antallet i perioden siden 2010.

