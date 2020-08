To i karantene etter koronasmitte på Seadrill-rigg

Nyheter

De to som er satt i karantene, har så langt ikke noen symptomer, skriver NRK.

Kommunikasjonsdirektør Liv Jannie Omdal i Neptune Energy sier til E24 at etter at en person har testet positivt for koronaviruset, må hele boreoperasjonen til riggen stanses.

– Vi fikk varsel om smitten i går kveld klokken 20. Personen er nå til behandling på Molde sykehus, sier Omdal.

Seadrill-riggen borer for tiden på oppdrag for Neptune Energy.

Det er 126 personer på riggen, som for øyeblikket befinner seg i Norskehavet i nærheten av feltene Heidrun og Draugen. 13 personer er nå isolert på lugarene sine.

Boreoperasjonen er stanset, brønnen er sikret, og tiltak og smittesporing er iverksatt. Helsepersonell ankom riggen lørdag.

(©NTB)