Kommunen mener de eier grunnen der Rampekiosken er satt opp, men backer opp de to studentene:

Rampekiosken får stå

Salgsautomaten som Bendik Flåten og Ludvig Aarø Scarfi satte i drift før helga ved Nebbatofen, får lov å stå ut sesongen. - Vi ser gjennom fingrene med at den etter vår oppfatning står på kommunens grunn og at den er satt opp uten godkjenning, og lar automaten få stå i to måneder til, sier ordfører Yvonne Wold til Romsdals Budstikke.