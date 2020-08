Smitteutbruddet på Hurtigruten øker i omfang

Nyheter

Tallet på smittede steg med 32 personer lørdag etter at det fredag ble påvist covid-19 hos fire besetningsmedlemmer på ekspedisjonsskipet MS Roald Amundsen. Skipet ligger nå til kai i Tromsø.

Prøvesvarene fra samtlige ansatte er klare. 33 av de smittede har filippinsk bakgrunn, mens de to andre er fra Norge og Tyskland. Nasjonaliteten på den siste smittede er ikke kjent.

I tillegg fikk én passasjer påvist smitte onsdag etter en tur på skipet i forrige uke. Fire av de ansatte ble innlagt på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø fredag.

– Det er en alvorlig situasjon når så mange er berørt. Nå er det viktig at man konsentrerer seg om å få kontakt med alle og driver smittesporing. Det er viktig at de på seilasene går i karantene og at kommunene som er berørt, driver aktiv smittesporing, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til NTB.

69 kommuner berørt

Alle passasjerene på skipets to siste seilaser, i alt 386 personer, er satt i karantene. Av disse er rundt 40 fortsatt i Tromsø. De fleste passasjerene fikk imidlertid beskjed om at de kunne dra hjem, trass i at det var oppdaget smitte om bord på skipet.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) er 69 kommuner over hele landet berørt av utbruddet.

– Dette er allerede et stort utbrudd, og vi er bekymret for ytterligere spredning, sier avdelingsdirektør Line Vold i en pressemelding. FHI bistår nå i smittesporingen.

Tromsø kommune har fortsatt ikke fått tak i rundt 20 av passasjerene på den siste seilasen, ifølge Wilhelmsen Dermed kan flere være uvitende om at de er i karantene, som gjelder fra man gikk av skipet.

I Tromsø blir de passasjerene som er igjen, nå testet for covid-19. Kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen i Tromsø oppfordrer alle passasjerer på den siste seilasen til å teste seg.

Ble varslet

Hurtigruten-direktør Daniel Skjeldam sier rederiet jobber på spreng med å få de siste passasjerene hjem.

– Vi håper det kan la seg gjøre i løpet av dagen eller morgendagen, sier Skjeldam til NTB.

Direktøren vil ikke si noe om de koronafaste gjestene vil få kompensasjon, men forsikrer om at selskapet vil dekke kostnader ved hjemtransport.

Onsdag ble Hurtigruten varslet om at en passasjer på den forrige seilasen hadde testet positivt for covid-19. Men etter å ha testet følget til vedkommende, samt rådført seg med egen lege om bord, vurderte ledelsen at det ikke var nødvendig å varsle de andre passasjerene.

– Det er lett å se tilbake og si at basert på det vi vet i dag, så ville vi ha håndtert den situasjonen annerledes, sier Hurtigruten-direktøren.

Varslet Hurtigruten onsdag

Line Vold sier til TV 2 at FHI allerede onsdag rådet rederiet om å varsle passasjerene.

– Vi skulle ønske at passasjerene fikk beskjed ennå tidligere, så her kan det godt være at det er forbedringspunkter, sier hun.

Skjeldam understreker samtidig at rederiet har fulgt alle internasjonale og nasjonale regler.

– Som selskap har vi innført mange flere retningslinjer enn vi er pålagt å gjøre, sier konsernsjefen.

Kritisk til håndtering

Tromsøs ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) er derimot kritisk til hvordan Hurtigruten har håndtert smittesituasjonen på skipet. Tallet på smittede er kjempehøyt, sier han til Nordlys.

Wilhelmsen mener passasjerer skulle blitt informert og satt i karantene før skipet la til kai. Ordføreren frykter også et større smitteutbrudd i Tromsø etter at potensielt smittede passasjerer var rundt i byen før de ble klar over situasjonen.

– Vi må være forberedt på at det kan skje, sier Wilhelmsen.

(©NTB)