Mann i 50-årene døde i drukningsulykke på Sortland

Det ble utført livreddende førstehjelp på stedet etter at mannen var blitt hentet opp fra havet, men livet hans sto ikke til å redde, opplyser Nordland politidistrikt.

Vitner har forklart at mannen var på vei om bord i en båt da han falt i havet. Politiet opplyser at det resterende mannskapet blir ivaretatt av kommunens kriseteam.

– Politiet har startet en undersøkelsessak, og vi vil foreta ytterligere etterforskning i løpet av dagen, sier operasjonsleder Remi Johansen i Nordland-politiet.

Han understreker at politiet ikke har noen holdepunkter for at det dreier seg om noe annet enn en ulykke. Politiet fikk melding om hendelsen klokka 3.47 natt til fredag.

Mannen som døde var i 50-årene, og bosatt i Møre og Romsdal. Pårørende er varslet, ifølge politiet.

