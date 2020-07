Bryllupsferd til fjells

Nyheter

Å finne den perfekte bakgrunnen eller motivet til et frieri eller bryllupsbilde er viktig for de fleste. Noen velger å gjøre det på en sandstrand i mer tropiske omgivelser, mens andre velger mer urbane settinger. Et annet populært motiv er den fantastiske naturen som Norge har å by på, og her stiller også Rauma og dets tinder sterkt. Jorid Bjerkeset hos Romsdal Reiseliv og Handel forteller at Romsdalseggen har blitt et populært reisemål for par.