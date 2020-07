Vindkraftmotstandere på Haramsøya varsler rettslige skritt

Nyheter

Gruppa har sendt et brev til Olje- og energidepartementet hvor de lister opp det de mener er saksbehandlingsfeil. Det skriver Nationen.

– Vi forventer at Olje- og energiminister Tina Bru og NVE tar konsekvensen av de formelle feilene som er gjort i saken om vindkraftverk på Haramsøy og gjør om konsesjonsvedtaket av 7. februar 2019. Dette er viktig for å gjenskape tilliten til direktoratet, forvaltningen og regjeringen, sier aksjonsleder Birgit Oline Kjerstad i en pressemelding.

Dersom departementet ikke tar stilling til stilling til saken innen 14. august, vil aksjonen reise rettskrav om at anleggskonsesjonen er ugyldig.

NVE og Olje- og energidepartementet tilbakeviser at konsesjonen er ugyldig.

– I Olje- og energidepartementet kan vi ikke nå se at det er grunnlag for å hevde at det foreligger feil eller mangler i de vedtakene som er fattet om Haram vindkraftverk og som er i strid med lovgivningens krav, sier politisk rådgiver Erlend Jordal (H) i Olje- og energidepartementet.

Det er planlagt åtte vindturbiner på fjellet på Haramsøya, hvor det bor rundt 500 innbyggere.

Tirsdag møttes 13 grunneiere og Tysvær Vindpark AS i retten siden grunneierne krever at vindkraftutbyggingen i Rogaland-kommunen stoppes.

(©NTB)