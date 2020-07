Reiselivsdirektøren: Imponert over hva hotellene har fått til

Nyheter

NRK melder tirsdag at Forbrukerrådet siden 1. mai har fått flere henvendelser enn vanlig fra folk som er misfornøyde med prisen i forhold til standarden på overnattingsstedene.

De siste to ukene har Krohn Devold vært på spontanbesøk på hoteller i totalt åtte fylker. Direktøren for NHO Reiseliv forteller om hoteller som har jobbet beinhardt for å tilfredsstille hygienekrav, og som har kastet seg rundt etter endringer i koronaretningslinjer flere ganger.

– Jeg er imponert over hva de har fått til med tanke på de strenge reguleringene, sier hun til NTB.

Krevende å snu om

Før sommeren bekymret reiselivet seg for at nordmenn på ferie i eget land statistisk sett legger igjen mindre penger enn det utenlandske turister tradisjonelt gjør. Hotellene var også usikre på om nordmenn skulle booke i god nok tid.

– At det skulle bli fullt flere steder, var ikke mulig for hotellene å vite på forhånd, sier Devold.

På grunn av smittevernhensyn var det fram til 15. juli forbudt med bufféservering. Dermed ble det bordservering mens den klassiske frokostbuffeen måtte ta en pause. Da det i midten av juli igjen ble tillatt med frokostbuffé, fikk Devold mange henvendelser på hotellene om at dette var vanskelig å snu om på.

– Hele sommeren var planlagt for å drive uten buffé. Det får du ikke endret på dagen selv om myndighetene opphever det, sier hun.

Devold avviser også at hotellene tar seg for godt betalt i forhold til standarden som tilbys og sier det bare skulle mangle at prisene er høyere når belegget enkelte steder er på 90 prosent.

– De fleste kundene har heldigvis ikke sett hvor vanskelig det har vært å tilfredsstille hygienekravene, legger hun til.

– Tatt litt på senga

Hotelldirektør Øivind Wigand på Fretheim hotell i Flåm forteller om en veldig positiv sommer, men sier at både hotellet innerst i Aurlandsfjorden og andre hoteller nok har blitt litt tatt på senga.

– Vi hadde beregnet et belegg på kanskje 70 til 80 prosent, men så har det norske folk lyttet til rådet om å feriere i eget land, sier han til NTB.

På hotellet har de måttet snu seg rundt. Den såkalte lead-timen, tiden mellom gjestene booker og den datoen de ankommer hotellet, er vanligvis mellom én og to måneder. I sommer har den vært på ned mot tre dager.

– Nordmenn tar det litt på været, men vi har måttet si nei til noen, sier han.

På Fretheim er prisen for et standardrom litt over 2.000 kroner natta. Wigand vil ikke kalle nordmenn kravstore, men de norske gjestene vet hva de vil ha, og de bruker fasilitetene ved hotellet mer enn de utenlandske gjestene gjør.

– Vi opplever ikke at gjestene er misfornøyde. Det er klart at det er en og annen kommentar, men det er ikke mye, sier han.

Kjenner seg ikke igjen

Heller ikke ved enden av Norangsfjorden på Union Hotel Øye opplever hotelldirektør Mariann Øye-Mork at sommerens gjester har vært misfornøyde med oppholdet. Tvert imot.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i det. Jeg står ofte i utsjekken, og det er ofte godord, men så er vi bortskjemt med verdens beste gjester, sier hun.

Et rom på hotellet i Ørsta kommune på Sunnmøre koster nå midt i høysesongen mellom 3.000 og 4.000 kroner natta. Øye-Mork innrømmer at det er dyrt, men at hotellet også leverer både på kvalitet og service. Hun avviser at norske turister er kravstore.

– Norske gjester er verdens beste. De har krav og forventninger. Det er dyrt å feriere i Norge, og da skal vi levere.

Ved både Fretheim og Øye har de gått tilbake til frokostbuffé etter en periode med bordservering av frokost.

– Vi opplever ikke at folk var misfornøyde med det. Det var skikkelig luksus, nesten som å være hjemme hos bestemor og selvsagt veldig dyrt og tidkrevende, men vi serverer fortsatt kaffe ved bordene og har en ekstra mann på jobb.

