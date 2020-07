Personlig forbruk hovedkilden til forsøpling ved innsjøer og vassdrag

Nyheter

Nesten to tredeler av søppelet som ble funnet ved innsjøer og langs vassdrag i innlandet i fjor, stammet fra personlig forbruk, ifølge Hold Norge Rent.

Et av hovedfunnene i organisasjonens rapport for 2019 er at plast utgjør 65,7 prosent av forsøplingen, mens papir og metall står for henholdsvis 8 og 7 prosent.

Personlig forbruk er fortsatt den desidert største kilden til forsøpling i innlandet, med 65,5 prosent av alle enheter. Det er samme konklusjon som ble gjort da i 2017 Hold Norge Rent for første gang kartla situasjonen i innlandet.

Denne forsøplingen stammer blant annet fra enkeltpersoner som kaster ting mens de er på farten eller på tur, og avfall som er kommet på avveie fra for eksempel bygge- og anleggsplasser, utendørsarrangementer eller avfallsmottak.

Industri/bygg/anlegg/næring står for 13 prosent og friluftsliv/fritidsfiske/båtliv/rekreasjon sto bak 12 prosent av søppelet som ble funnet i Hold Norge Rents kartlegging.

Det ble i fjor registrert til sammen 987 enheter langs de elleve kartlagte vassdragene og innsjøene – omtrent en halvering av omfanget siden 2017, da det ble funnet 1.956 enheter søppel. På de fem lokasjonene som ble kartlagt for andre gang i fjor, var nedgangen på hele 70 prosent.

Hold Norge Rent poengterer at områdene ble ryddet i 2017 og at dette er hovedgrunnen til nedgangen.

