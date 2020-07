Rekordmange hoggormhenvendelser til Giftinformasjonen i juni

Nyheter

– Det er det høyeste vi har hatt i juni noensinne, sier seniorrådgiver Anita von Krogh i Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB. Tallet for juni i fjor var 65.

Juni måned bød på en rekke varmerekorder, og flere steder i landet var det langt varmere enn det vanligvis er i årets første sommermåned. Giftinformasjonens juni-tall er på høyde med toppmåneden juli 2018, som mange kanskje husker som sommeren med «ekstremvarmen».

– Alle henvendelsene har nok med været å gjøre, noe vi erfarer år etter år. Når det er godt vær, så koser både mennesker og hoggorm seg ute – og da møtes de, sier von Krogh.

I løpet av de tre første ukene i juli kom det inn 73 henvendelser, sammenlignet med fjorårets 117 i løpet av hele måneden. Men så har jo været i år har vært langt dårligere i juli i store deler i landet, og Giftinformasjonen venter ikke et like høyt juli-tall i år.

Under halvparten henvises til lege

Seniorrådgiver von Krogh forklarer at ikke nødvendigvis alle henvendelsene som kommer inn, representerer et tilfelle av hoggormbitt.

– I noen tilfeller er det ofte folk som er redde for at de er blitt bitt, på grunn av merker på leggen eller skrammer som de mistenker kan være hoggormbitt, sier hun.

Hittil i år har nærmere 40 prosent av henvendelsene ført til at innringer har blitt anbefalt å ta kontakt med lege eller sykehus. Giftinformasjonen anslår at en tredel av hoggormbittene er såkalte tørre bitt, altså at ormen ikke sprøyter inn gift når den biter. Fortrinnsvis sparer den giften sin til byttedyr.

– Hoggormens gift er potent, så dersom det er sprøytet inn store mengder, blir det ganske raskt store reaksjoner, sier von Krogh, som anbefaler alle å ringe inn dersom de er usikre.

– Gå i gummistøvler

I sommer er det svært mange nordmenn som reiser på norgesferie på grunn av koronasituasjonen. Ute i skog og mark er det flere måter å unngå å bli bitt av hoggorm på, forklarer von Krogh.

– For å avverge bitt gjelder jo fremdeles det gamle rådet om å gå i gummistøvler. Det kan være lurt å lage lyd når man beveger seg i terrenget, hoggormen har jo ikke noe mål om å møte deg, sier hun.

Det forekommer imidlertid svært sjelden at hoggormbitt fører til dødsfall her i Norge. Dersom man blir bitt, bør man ringe Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00.

– Da vil man alltid få en vurdering, basert på symptomer, alder, bittsted og lignende. Spesielt hvis pasienten er barn, eldre eller gravid ønsker vi at de tar kontakt med oss, sier von Krogh.

– Dersom man er blitt bitt, så er det viktig å holde seg mest mulig i ro, la bittstedet være i fred. Man bør holde den aktuelle kroppsdelen så høyt som mulig, sier hun.