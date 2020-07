– Viktig for brukerne

Nyheter

– Jeg jobber som vikar på dagsenteret for demente, og jeg ser at når vi er ute på tur med demente så er det greit å ha kontanter. Skal vi kjøpe oss en kake eller kaffe ute er det ikke alle som har med seg penger og tilbudet skal ikke koste noe ekstra for dem som er med, sier Mette Kroken Nygård.