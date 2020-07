Nyheter

"Too good to go" er en app som vil hindre matsvin. Her kan du kjøpe en forundringspose med mat bedrifter ikke har fått solgt, men som er like god. Den kan inneholde alt fra rundstykker, salater og syltetøy. Alt ettersom hvor du henter posen. Det er bare å bestille på appen og plukke opp i gitt hentetiden.