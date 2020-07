Barn skadd i fallulykke ved Rampestreken

Nyheter

Politiet i Møre og Romsdal forteller at en luftambulanse er på plass på Åndalsnes for å hente ned en person som har blitt skadet på Nesaksla.

Det skal være snakk om en fallulykke i området ved Rampestreken.

- Opplyst at vedkommende skal være bevisst, forteller politiet på Twitter.

Skadestedsleder Per Tore Storbråten opplyser til Åndalsnes Avis sin journalist at det er et barn som har falt mellom ti og femten meter i området under Rampestreken.

I følge Romsdals Budstikke skal barnet være under ti år.