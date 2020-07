Nyheter

Det norske samfunnet har sakte men sikkert funnet veg tilbake til tilnærmet normale tilstander igjen, og fredag 10. juli kom beskjeden fra regjeringshold om at Norge også vil åpne for turister fra flere land, inkludert Storbritannia, Tyskland og Nederland. Kommuneoverlege i Rauma, Jon Sverre Aursand, advarer imidlertid folk om å ta for lett på smittevernreglene.