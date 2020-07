Turister fra blant annet Tyskland og Nederland får komme til Norge

Nyheter

Det åpnes for at borgere i de viktige turistlandene Tyskland og Nederland får komme karantenefritt til Norge.

På Folkehelseinstituttets kart over hvilke land som oppfyller de norske smittekravene, får begge de to landene grønt lys.

Fra 15. juli kan dermed borgere fra disse landene dra karantenefritt på ferie i Norge. At regjeringen har åpnet for turister fra Tyskland, er særlig kjærkomment for det norske reiselivet, som har slitt i forbindelse med nedstengning og restriksjoner de siste månedene.

Samtidig har næringen vært opptatt av at det ikke åpnes for reisende fra land med en usikker smittesituasjon, slik at Norge kan fortsette å være et attraktivt land med lite smitte