UP med storkontroll på Verma: 79 fikk bot for å kjøre for fort, og fem mistet lappen

Utrykningspolitiet hadde storkontroll på Verma torsdag, og sto i 60-sona i sju timer - fra kvart på ti til kvart på fem.

Det endte med hele 79 forenklede forelegg for fart, og fem førerkortbeslag.

- Den høyeste farten var 96 kilometer i timen i 60-sona, forklarer operasjonsleder Arild Reite hos politiet.

– Det er ikke så ofte vi har kontroller her, på grunn av geografien, men det er alltid uhyggelig høye resultater her, sier Anders Sjøtrø, distriktsleder i UP, til Romsdals Budstikke.

Høy fart

Åndalsnes Avis har en rekke ganger tidligere omtalt den høye farten på Verma og i Romsdalen generelt.

I oktober i fjor ble det satt en nedslående rekord, med 32 beslaglagte førerkort og 108 fartsbøter på en helg. Da sa UP-sjef Jarle Paul Opsal i Møre og Romsdal politidistrikt at Rauma den kommunen i Møre og Romsdal som sliter mest med at folk kjører for fort:

– Det er vel den kommunen i hele Møre og Romsdal som har høgest fart. Det gjelder ikke bare gjennom Romsdalen, men hele strekka til Vestnes og Molde, både på Innfjord- og Isfjordsida, sier han, og legger til grunn all gjennomgangstrafikken som går gjennom kommunen.

Han sa videre at:

– Vi får veldig ofte henvendelser fra folk som er fortvila over den høge farten.