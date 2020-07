Alle ansatte ved Kleven Verft er sagt opp

Nyheter

De ansatte fikk beskjed om de rutinemessige oppsigelsene på et allmøte tirsdag, skriver Sunnmørsposten.

– Vi har hatt informasjonsmøte i dag der vi har orientert om at vi jobber for videre virksomhet ved verftet. De ansatte er samtidig orientert om at alle er formelt oppsagt, men at dette bare er ren rutine, sier bostyrer Bjørn Åge Hamre.

Han understreker at det ikke er noen dramatikk i dette.

– Dersom vi får nye eiere, vil mange ansatte få tilbud om ny jobb. Hvor mange det blir, vet vi ikke, sier han.

