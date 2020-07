Ny «eventurlig» attraksjon

Nyheter

Norsk Fjellfestival er i full gang, og mandag formiddag ble den nyeste turattraksjonen på Åndalsnes for barnefamilier offisielt åpna. «Eventurskogen» er et prosjekt som Norsk Tindesenter har stått i bresjen for, med støtte fra Miljøverndepartementet, og er basert på barneboka «Sagnet om Trollveggen» som kom ut i 2013.

– Vi har lenge blitt spurt om vi har noe opplegg for barnefamilier. Da kom tanken om at figurene fra «Sagnet om Trollveggen» er så fine at de burde bli stilt ut. Da spurte vi Hilde og Heidi som har skrevet boka, og de var ikke vonde å be, og deretter ballet det bare på seg, forteller daglig leder Ivar Brennhovd ved Norsk Tindesenter til Åndalsnes Avis.

Han forteller videre at dette er noe de har stor tro på.

– Det blir en helårsattraksjon, så lenge føret tillater det. Miljøtrollet Tinde vil bli som en maskot for oss, og dette er bare starten, sier han. Videre har de også planer om å lage figurer og annet merch som de kan selge på Tindesenteret.

Lokale bidragsytere

Prosjektet har bestått i å lage selve Eventurskogen, som følger løypa fra foten av Nebba og opp til Grindhuset oppe på Nebba, samt en animasjonsfilm der historien fra «Sagnet om Trollveggen» blir fortalt. Dette har blitt til med god hjelp fra lokale bidragsytere. Filmen om sagnet er animert av Sigmund Ruud fra Åndalsnes, mens Filip Eidsvåg har laga musikk og spilt inn fortellerstemmen hjemme i Gjerdsetbygda. Alt av design har blitt gjort av Anunatak, mens Procut i Isfjorden har laga skulpturer av figurene fra barneboka i cortenstål som er satt opp langs løypa. Det er i tillegg satt opp flere skattekister langs løypa som inneholder oppgaver som barna kan løse. Også disse, samt nøklene som åpner dem, har blitt laga av Procut. Alle de involverte fikk overlevert blomster under åpningsseremonien i auditoriet på Tindesenteret. På vegne av Tindesenteret, fikk også Brennhovd overlevert en krone av blomster tilhørende miljøtrollet Tinde.

Seremoni

Selve åpningsseremonien ble leda av de Frittgående Fruene, Heidi Leren og Hilde Kittang Alnes, som laga boka om Trollveggsagnet. Ordfører Yvonne Wold fikk æren av å kunngjøre Eventurskogen for åpna, og i talen sin fortalte hun om da hun som lita kjørte med familien forbi Hunderfossen og prøvde å få øye på trollet i familieparken.

– På samme måte vil barn nå kunne komme for en «eventurlig» opplevelse her i Rauma, sa hun.

Etter talen fikk ordføreren hjelp fra flere trollunger til å avduke en figur av miljøtrollet Tinde. Denne figuren vil bli stående på Tindesenteret. Deretter ble det verdenspremiere på animasjonsfilmen «Sagnet om Trollveggen – trolla, bryllupet og soloppgangen», før forsamlingen tok turen ut i regnværet for å ta turen gjennom Eventurskogen. Selv om været var grått, la det ingen demper på stemningen, og foreldre og barn var ivrige etter å komme igang. Etter første post ved foten av Nebba går løypa oppover til Grindbygget, og figurene fra Sagnet om Trollveggen pryder løypa på veg opp. Noen trollunger fra Tindesenteret var også til stede for å sørge for at alle kom seg vel opp.