Redningsaksjon på Vengetind - klatrer er skadd

Nyheter

Politiet melder på Twitter onsdag formiddag at det er iverksatt en redningsaksjon ved Vengetind.

- En klatrer er skadd, og det er iverksatt en aksjon for å hente ut vedkommende, opplyser politiet.

Klokka 10.30 får Åndalsnes Avis opplyst at Luftambulansen er framme på stedet.

Operasjonsleder Arild Reite forteller til Åndalsnes Avis at den skadde mannen var en del av et turfølge på sju-åtte personer. Han forteller at mannen har sklidd og falt - men at det er uklart hvor langt mannen har falt.

- Skadeomfanget er ukjent, men mannen er våken, forteller han.