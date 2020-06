Har stått i do-kø i 15 år

Nyheter

(Smp.no) I årevis har grunneigarar og kommune arbeidd for å få på plass eit do her ved rasteplassen. Dei har vist til at det ligg strødd med avføring og dopapir over alt, også like ved elva Valldøla, som er kjelde til vatningsanlegg for fleire av jordbærbøndene i Valldal.