Får hjelp ned frå Romsdalseggen

Hovedredningssentralen i Sør-Norge opplyser om at turgåere trenger assistanse for å komme seg videre over Romsdalseggen.

- Lokalt Røde Kors mannskap tar seg opp for å geleide dem ned, skriver de på Twitter.

Det er den lokale redningssentralen som koordinerer aksjonen

Til Sunnmørsposten opplyser redningsleder Owe Frøand at det ikke er noen stor dramatikk, men at noen turgåere har fått høydeskrekk og er redde for å gå videre. I følge Sunnmørspotsen er det spesielt den ene personen i turfølget som har fått kalde føtter.