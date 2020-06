Nyheter

Det sier kommunikasjonssjef Endre Dahlen i Nordmøre og Romsdal Brann og Redning.

Han påpeker at brannfaren varierer fra område til område, og at det påhviler hver enkelt et personlig ansvar for å vurdere brannfaren ved bålfyring, også på steder som normalt regnes som trygge og lovlige bålfyringssteder i perioden som omfattes av det generelle bålforbudet.

– Uansvarlig bruk av ild kan medføre straffeansvar og bøter, lyder påminnelsen fra Endre Dahlen, noen få dager før årets sankthans-feiring.