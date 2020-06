Estimert kostnad for fjelltunnel: 380 millioner kroner

Nyheter

Onsdag kveld er det informasjonsmøte, og torsdag skal kommunestyret på befaring på Veblungsnes - før de skal ta et vegvalg for hva Statens vegvesen skal arbeide videre med.

De har innstilt på alternativ 4, med veg i dagen gjennom byggefeltet, men ble bedt av formannskapet om å regne på kostnadene ved alternativene 6 og 7, som handler om fjelltunnel i øvre linje. Det vil innebære å blant annet bygge en fjelltunnel på rundt 500 meter.

Dette er alternativene.

- Vi har estimert kostnaden til 380 millioner kroner, men det er viktig å presisere at det er knyttet stor usikkerhet til dette tallet. Det er blant annet stor usikkerhet rundt kvikkleireproblematikken og hvor mye det vil koste å områdestabilisere, spesielt opp mot gården til Roe Setnes. Her gikk det et kvikkleireskred i 2011, forklarer prosjektleder Rolf Arne Hamre.

- Vi vet ikke hvor mye det eventuelt vil koste å stabilisere området, sier han.

Alternativ 4 er for øvrig beregnet til å koste mellom 210-250 millioner kroner.

- Andre løsninger

Selv om det er minimalt med behov for innløsning av boligeiendommer med fjelltunnel, vil dyrket mark bli rammet. Alternativet om fjelltunnel ble lagt vekk når kommunedelplanen i 2006 gikk inn for 110 meter miljøtunnel. Alternativ 4, som nå er foreslått, går i stor grad på samme sted som miljøtunnelen, selv om vegen er lagt i dagen i stedet for i tunnel.

Alternativene med fjelltunnel er det er ikke jobbet videre med etter 2006:

- Når vi har regnet på det nå, så har vi sett på de tegningene og planene fra den gangen. Men vi ser at det er valgt løsninger her som vi antakelig ville ha endret på hvis vi skulle utredet dette alternativet nå, sier han.

- Er fjelltunnel-alternativet realistisk?

- Nei, vi ser ikke på det som realistisk. Dersom kommunestyret i Rauma ber oss om å jobbe videre med det alternativet, så vil vi gjøre det, men vi ser ikke på det som realistisk ut fra kostnad og problematikk knyttet til kvikkleire og områdestabilisering, sier han.

Han legger til at det i tilfelle må gjøres endring i kommunedelplanen hvis man skal velge fjelltunnel, og at saken må til ettersyn hos blant fylkesmannen og fylkeskommunen.

- Det er mulig de vil ha innsigelser til dette alternativet, sier han.

Tre hus blir rammet

Dersom alternativ 4 blir valgt, forteller Rolf Arne Hamre at det er to bolighus og en fritidsbolig som må innløses, fordi de ligger i vegtraseen. I tillegg er det flere hus som får vegen tett på, der Statens vegvesen vil gå i dialog med huseierne om framtid for huset.

- Vi vil gå i en dialog med dem om hva de ønsker. Det vil vi gjøre dersom kommunestyret vedtar denne traseen. Det er maksimalt snakk om 12 hus som kan bli innløst, forklarer han.