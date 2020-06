Arne parkerte ulovlig og fikk bot – vant likevel fram da han gikk til sak mot Ålesund parkering

Nyheter

(Smp.no): «– Sjekk skilta!» Slik lød ei overskrift i Sunnmørsposten i august for snart to år siden. Saka handla om at en del bileiere hadde fått sure parkeringsbøter på 900 kroner fordi de hadde parkert ulovlig på plasser der det vanligvis var tillatt å stå: Både ved Korsatunnelen og i Skansegata pågikk det vegarbeid som gjorde at en del p-plasser måtte vike, og som følge av dette var det satt opp midlertidige forbudsskilt der av typen stans forbudt.