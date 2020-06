Resultatløst søk etter funn av sko i fjæra i Molde

Nyheter

Politiet fikk like etter klokken 23 melding om et par sko som fremdeles sto i strandkanten etter at en person tidligere mandag la på svøm i samme område.

Personen hadde på seg dykkerbriller og -utstyr, opplyste en innringer til politiet. Vedkommende ble sist sett i 17-tiden mandag ettermiddag.

En brannbåt søkte med lys langs sjøkanten på begge sider av fjorden, og to patruljer var på stedet,

– Vi har avsluttet uten resultat, og vi vet ikke så mye mer. Det vi vet er at en mann i ca. 40-årene har svømt ut fra land mandag ettermiddag, sier operasjonsleder Jens Dahl i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB tirsdag morgen.

Ingen er meldt savnet i området, og politiet vil gjerne komme i kontakt med eieren av skoene, sier Dahl.

