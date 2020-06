Politiet advarer mot salg av nakenbilder

Nyheter

Sørvest politidistrikt skriver på Facebook at de den siste tiden har blitt oppmerksomme på dette. Nå ber de foreldrene engasjere seg i barn og unges mobilvaner.

I innlegget skriver politiet at de unge jentene gjerne ser dette som en måte å skaffe seg noen «lettjente» penger på og at mange foreldre ikke vet om at dette foregår.

– Politiets budskap til ungdommer som deler slikt materiale, er at de mister kontrollen over bildene eller filmene, ved at dette kan spres på nettet.

Videre advarer de mot konsekvensene dette kan ha for jentene, og skriver at det ikke er uvanlig at de som er utsatt for slike overgrep via nettet, bærer med seg opplevelsen i mange år.

Det understrekes også at det reageres med strenge straffer for dem som mot betaling eller på annet vis får barn og unge til å utføre seksuelle handlinger med seg selv, og at slike saker prioriteres høyt av politiet.

I mai la Medietilsynet fram nye tall om nakenbilder fra undersøkelsen Barn og medier 2020. Undersøkelsen viste blant annet at svært få foreldre er klar over at dette skjer.

– Dette viser oss at foreldre ikke er nok til stede i barns digitale hverdag, sa tilsynets direktør Mari Velsand ifølge Dagbladet.

