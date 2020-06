Bruktbil: Kjøp og selg med samme sinn

Nyheter

Tonje Hovde Skjelbostad fra Innfjordener advokatfullmektig i advokatfirmaet Legalis og har mange års erfaring som avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet. Tonje jobber særlig med boligrett, fast eiendom, kjøpsrett, markedsføringsrett og forvaltningsrett. Hun vil skrive jevnlig i Åndalsnes Avis.

Omsetning av både nye og bruktimporterte biler falt markant fra mai i fjor til i år, men bruktbilomsetningen er fortsatt stor i Norge. I midten av mai lå det 61601 brukte biler til salgs på finn.no. 2888 av disse var til salg i Møre og Romsdal og 954 av disse var annonsert av privatpersoner.

I flere år har bilkjøp ligget på klagetoppen hos Forbrukerrådet, noe som tyder på at bilkjøpere- og selgere ikke er ukjent med problemer.

Som kjøper kan man oppleve å få en bil som havarerer etter kort tid, eller man ser ved nærmere undersøkelser at den er full av rust, de lovte vinterdekkene uteble – eller annet som både er til forargelse og som kan gi deg som kjøper rettigheter.

Er man selger kan man på samme måte oppleve misfornøyde kjøpere. Her er derfor litt informasjon til deg som kjøper eller selger bruktbil.

Husk skriftlig avtale!

Kjøper du som forbruker (privatperson) bruktbil av en annen forbruker reguleres handelen av avtalen du har inngått og av kjøpsloven.

Husk alltid skriftlig kontrakt. Uansett hvor flink du er på bil og om du kjøper av kjentfolk så sikrer en skriftlig avtale dokumentasjon. Da er det vesentlig enklere å finne tilbake til hva som er avtalt dersom du mener bilen har en mangel. Standardkontrakter finnes bl.a. på Forbrukerrådet.no. En egensnekret avtale eller avtale på SMS er også skriftlig dokumentasjon – og sikrere enn en muntlig avtale.

Når kan du klage?

Du kan i praksis klage på det meste, men det betyr ikke at du har rett på kompensasjon.

Skal du ha rett på kompensasjon etter loven, må det foreligge en mangel

Utgangspunktet er at bilen har en mange|l dersom den ikke er i den stand som er avtalt. Eksempler kan være; er det avtalt at bilen skal overtas med vinterdekk, er det en mangel om disse uteblir. Er det beskrevet at registerreim nylig er byttet er det en mangel dersom det viser seg å være årevis siden.

Er det ikke avtalt noe spesielt, skal bilen være i samsvar med det man normalt kan forvente ut fra bilens alder, bruk, kjørelengde og lignende. I dette ligger at man naturlig nok ikke kan forvente det samme av en brukt bil som av en ny.

Feil som skyldes normal slitasje, skade du selv har påført bilen eller ytre påvirkninger er normalt ikke en mangel.

Du kan heller ikke klage på noe du kjente eller måtte kjenne til da du kjøpte bilen – er det synlige rustflekker eller selgeren har sagt at registerreima synger på siste verset – så kan du ikke i ettertid klage på det.

Ofte selges bruktbiler med et «som den er»-forbehold. Selger er likevel ikke fritatt for alt ansvar. Det kan derfor være en mangel dersom selger har hold tilbake eller gitt feil opplysninger som kan antas å ha virket inn på kjøpet. Eller dersom bilen er i vesentlig dårligere stand enn det du kunne forvente ut fra pris, alder og kjørelengde.

Vær obs på at også fullstendige ansvarsfraskrivelser kan brukes ved salg fra privatpersoner. Som hovedregel er da selger ikke ansvarlig for feil og mangler.

Opplysningssvikt om vesentlige forhold ved bilen eller bevisst uriktige opplysninger kan selger likevel holdes ansvarlig for – men det kan være vanskelig å bevise.

Foreligger en mangel, eller er bilen i vesentlig dårligere stand enn du kunne forvente?

Enkelte avvik fra avtalen ser man greit nok. Er de lovede vinterdekkene ikke levert- så foreligger en mangel.

Skal du finne ut om bilen er i vesentlig dårligere stand enn du kunne forvente anbefales at du får en sakkyndig vurdering av dette. En fagperson kan si noe om det faktisk foreligger en mangel, hva som er årsaken til mangelen og hva reparasjon kan koste.

Frist for å klage/reklamere

Husk at du bare har 2 års reklamasjonsrett ved kjøp fra privatpersoner.

Du må også reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det anbefales at man reklamerer til selger snarest mulig- så er det gjort. Selv om du personlig skulle mene at du kan vente litt og fremdeles være innenfor «rimelig tid» er det ikke sikkert selger er enig i det. Reklamerer du for sent taper du lett kravet, og det vil du ikke.

Hva kan du kreve?

Retting/reparasjon: Selger har for det første rett til å forsøke å rette opp mangelen. Slik retting skal skje innen rimelig tid og uten kostnad eller vesentlig ulempe for deg. Selger har 2 forsøk på retting, og ved særlige grunner kan det være flere. Blir du tilbudt retting kan du ikke uten rimelig grunn motsette deg det.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke blir reparert, eller reparasjon ikke skjer innen rimelig tid eller er til vesentlig ulempe for deg – så kan du kreve prisavslag. Størrelsen på prisavslaget skal normalt settes til bilens reduserte verdi. I noen tilfeller kan prisavslaget settes til hva det vil koste å få bilen i mangelfri stand.

Heve kjøpet: Dersom mangelen er vesentlig kan du i stedet for prisavslag kreve å heve kjøpet. Det er mao. en relativt høy terskel for heving, som er begrunnet i at heving vil kunne ramme selgeren hardt.

Erstatning: Utgifter du har hatt som følge av at bilen har vært mangelfull kan du etter omstendighetene kreve å få erstattet dersom utgiftene har vært nødvendige. Ta vare på kvitteringer slik at dette kan dokumenteres.

Husk!

Lag en skriftlig avtale. Det gjør det enklere og mer oversiktlig for begge parter.

Oppdager du mangel, klag straks.

Når du kjøper bruktbil er hovedregelen at jo eldre bilen er, dess billigere og dess lengre den er kjørt – dess mindre kan du forvente av den.

Husk at disse reglene også gjelder ved kjøp av f.eks brukt moped, vannscooter og campingbiler.

For deg som selger brukt

Husk at du kan være selger i dag og kjøper i morgen. Tenk på det når du gir opplysninger om bilen, og ikke la deg friste til å fremstille den i et bedre lys enn den er. Da kan du risikere at kjøper retter krav mot deg og at du vil ha plikt til enten reparasjon, prisavslag, erstatning eller i verste fall at kjøpet heves. Det kan både bli dyrt og tidkrevende.