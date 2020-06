Viderefører Tilgjengelighetsprisen etter ett års pause

Nyheter

Den siste som fikk prisen, var Kjell Peder Gyldenskog i 2018 for sitt mangeårige arbeid for ungdom.

Nå ønsker lederen av Rauma kommunes råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Solrun Røsvik Sørli (KrF), at innbyggerne i Rauma skal sende inn forslag på kandidater til Tilgjengelighetsprisen 2020.

– Dette er en pris som rådet har delt ut i flere år, men i 2019 ble det gjort et vedtak om å stå over. Dilemmaet; det var kommet inn så få forslag, at rådet ble sittende hvert år og bestemme hvem som skulle få prisen, sier Sørli.

– For lite engasjement blant folk?

– Ja, og kanskje lite kjennskap til det. I alle fall; det kom opp et forslag i forrige møte, at det er et positivt tiltak, og rådet ble enig om å dele ut prisen igjen, sier Sørli.

I statuttene for prisen står det følgende om hvem som kan få prisen:

«Tilgjengelighetsprisen skal kunne gis til enkeltpersoner, bedrifter, kommunal/fylkeskommunal eller offentlig virksomhet, organisasjoner samt lag og foreninger som har gjort en spesiell innsats for funksjonshemmede i alle aldre. Eksempelvis kan spesiell innsats være tilrettelegging av fysisk inne- eller utemiljø, tilrettelegging av arbeidsplass eller skole, eller spesiell tilpassing for å integrere funksjonshemmede i idrettsmiljø eller annen sosial aktivitet. Tilpassing av tjenester og ulike typer servicetiltak kan også være slike eksempler.»