Tre redningsaksjoner samtidig ved Nesaksla og Via Ferrataen

Ambulansepersonell, ambulansehelikopter og mannskap fra Nordmøre og Romsdal brann og redning kunne lørdag ettermiddag observeres på Åndalsnes. Helikopteret fløy flere turer opp og ned til Nesaksla og området rundt.

Politiet opplyser klokka 17.30 lørdag ettermiddag at det er snakk om tre redningsaksjoner som pågår samtidig.

- En person er i ferd med å bli tatt ned av luftambulanse, dette fra Nesaksla. Vedkommende er skadet i en fot, opplyser politiet på Twitter, som fortsetter:

- En person vil deretter få bistand fra luftambulansen etter å ha skadet seg øverst i Via Ferrata-ruten, skriver de.

- Det er også en person som vil få bistand til å ta seg ut av Via Ferrata-ruten, da vedkommende har fått panikk. Egne redningsmannskap er på vei for bistand, samt at det er håp om bruk av luftambulanse etterhvert, sier politiet.

Saken oppdateres.