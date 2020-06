Hilde tilbake som lensmann i Vestnes og Rauma – vil jobbe med prosjektet samtidig

Nyheter

– Det er veldig godt å være tilbake og få være tettere på polititjenesten igjen. Jeg er ikke operativ på noe vis, men nå sitter jeg nærmere på det som skjer. Og så er Rauma og Vestnes veldig flotte plasser å være. Kontorstedet mitt vil være her på Åndalsnes, og det er veldig godt å være tilbake, sier Roar Hilde til Åndalsnes Avis.

Han er tilbake i stillingen som lensmann i Vestnes og Rauma, etter å ha blitt 100 prosent frikjøpt fra stillingen sin av politimesteren for å jobbe med et prosjekt innad i politidistriktet. Han begynte med prosjektet den 1. januar, 2019, og siden da er det nestkommanderende Vebjørn Bale som har hatt rollen som lensmann. Han er nå tilbake i rollen tjenestestedsleder for kontoret på Vestnes.

– Kontoret har vært i de beste hender, sier Hilde.

Fortsetter prosjektet

Prosjektet Hilde har jobbet med heter «Kunnskapsbasert politiarbeid» og er en videreføring av politireformen. Det er noe som gjennomføres i alle politidistriktene i landet. Prosjektet skal være ferdig i slutten av året, men på grunn av koronaen er han tilbake som lensmann tidligere enn forventa.

– Prosjektet er ikke over, men siden aktiviteten har blitt mye lavere som følge av koronaviruset, har politimesteren beslutta å bruke ressursene på en bedre måte. Nå er jeg tilbake i lensmannsjobben, men så har jeg med meg prosjektbiten videre. Det blir litt sjonglering men vi har funnet en løsning på hvordan vi skal tilnærme oss de utfordringene som er der, sier han.

Dette innebærer at i perioder der det blir mye prosjektjobbing, vil Vebjørn Bale dekke opp jobben som lensmann.

Kvalitetsreform

«Kunnskapsbasert politiarbeid» er som nevnt en videreføring av den såkalte «nærpolitireformen», en kvalitetsreform for politiet som ble bestilt fra politisk hold. Den har vært gjenstand for mye debatt og diskusjon, særlig med tanke på sentralisering.

– Husk på at vi har fått på plass mange fagfunksjoner, spesialiserte funksjoner, og fått i orden flere områder vi satser målretta på, sier Hilde.

Et av disse er flere politifolk i gatene, et punkt som også har vært et hett diskusjonstema. Hilde forteller at han har fått tilbakemeldinger om at dette faktisk er tilfelle her.

– En av grunnene til det er at tidligere var den operative ressursen en del av politivakta i Ålesund, og var derfor mindre å se i kommunen enn nå. Nå har vi de innenfor vår egen teig, så for oss har dette vært bra. Så skulle vi gjerne, som alle andre, ha flere betjenter og ressurser, men det er en utfordring vi bare må ta.

Hilde mener at den største tabben med reformen var å kalle den for en «nærpolitireform».

– Det var en politisk hestehandel. De burde kalt den for «Kvalitetsreformen» i stedet, som den faktisk er, sier han.

– Har den gjort jobben deres lettere?

– Ja, på mange måter har den gjort det. Det handler om at vi har strukturert oss på en annen måte i forhold til hvordan vi etterforsker saker og hvordan vi fordeler de i forhold til alvorlighetsgrad. Så er det sikkert områder der vi kunne ha vært mer folk på jobb til enhver tid, men det handler om ressurser, rett og slett.

– Har det blitt mindre attraktivt å jobbe på et lensmannskontor?

– Det tror jeg i utgangspunktet ikke, siden søkertalla tilsier at det er populært å jobbe over alt. Men fordi man har spesialisert seg så får man mindre av de spennende oppgavene, men sånn må det være. Flere av de spesialiserte oppgavene er så krevende at om du ikke gjør det ofte nok når du ikke målet i kvalitetsreformen og det målet vi har satt oss på kvalitet. Ta dataetterforskning, for eksempel, der må man ha en ekspert. Noe annet ville blitt for dumt.