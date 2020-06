En hentet ned fra Nesaksla, to hentet ned fra Via Ferrataen

Nyheter

Ambulansepersonell, ambulansehelikopter og mannskap fra Nordmøre og Romsdal brann og redning kunne lørdag ettermiddag observeres på Åndalsnes. Helikopteret fløy flere turer opp og ned til Nesaksla og området rundt.

Politiet opplyste klokka 17.30 lørdag ettermiddag at var snakk om tre redningsaksjoner som pågikk samtidig.

- En person er i ferd med å bli tatt ned av luftambulanse, dette fra Nesaksla. Vedkommende er skadet i en fot, opplyste politiet på Twitter, og fortsatte:

- En person vil deretter få bistand fra luftambulansen etter å ha skadet seg øverst i Via Ferrata-ruten. Det er også en person som vil få bistand til å ta seg ut av Via Ferrata-ruten, da vedkommende har fått panikk. Egne redningsmannskap er på vei for bistand, samt at det er håp om bruk av luftambulanse etterhvert, skrev politiet.

Klokka 18.05 meldte politiet at første person er løftet ned fra Nesaksla.

- Det jobbes nå for å gi bistand til skadet kvinne i Via Ferrata-ruten. Vedkommende er skadet i en fot.

Klokken 18.40 kunne politiet melde at den andre person var løftet ut av Via Ferrata-en:

- Luftambulansen returnerer for bistand til siste person som trenger bistand.

Klokken 20.05 meldte politiet at siste person også løftet ut av fjellet av Luftambulansen.

- Følges opp av helse, fysisk uskadet, opplyser politiet.

Tindesenteret koordinerer

Det er Norsk Tindsenter som drifter Via Ferrataen. Daglig leder ved Norsk Tindesenter, Ivar Brennhovd, fortalte til Åndalsnes Avis i 18.30-tiden at de har prosedyrer når slike ting skjer - og at han hele tiden har hatt telefonkontakt med de to som fikk bistand i Vestveggen.

- Det er det samme helikopteret som bistår i alle tre hendelsene. Det var først en person som ble skadet i området nedenfor Rampestreken. Så får vi på Tindesenteret melding om at det er en person som har fått panikk i Vestveggen. Det vi gjør når vi får sånne meldinger, er at vi sender ut våre egne guider til å bistå. De er på plass i fjellet, forklarte han i 18.30-tiden.

- Litt senere fikk vi en ny melding om at det er en kvinne som har skadet en fot, også dette er i Vestveggen. Hun er nå hentet ned med helikopteret, og planen er at helikopteret skal opp igjen å hente den andre personen også. Men som sagt har vi våre egne folk i fjellet, som kan bistå dersom ikke helikopteret har mulighet, saBrennhovd.