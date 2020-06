Sunnmørsposten kjøper Sykkylvsbladet

Nyheter

Sunnmørsposten har inngått avtale med eigarane av Sykkylven Media AS, utgjevar av lokalavisa Sykkylvsbladet, om kjøp av 100% av aksjane i selskapet.

Det melder Sunnmørsposten i ei pressemelding torsdag.

Sykkylvsbladet er lokalavis for Sykkylven med eit opplag på om lag 2.500. Planen er å utvide tilbodet til Sykkylvsbladet sine lesarar og annonsørar, med nye digitale lesar- og annonseprodukt.

– Vi tok til i Sykkylvsbladet i 1982, og når vi no har nådd pensjonsalderen, fann vi det rett å overlate avisverksemda til ein annan aktør, seier redaktør og dagleg leiar Frank Kjøde og marknadssjef Åge Eikrem, som likevel enno ei tid held fram i sine stillingar.

– Etter ei totalvurdering har vi kome fram til at Sunnmørsposten er det rette valet med tanke på å vidareutvikle Sykkylvsbladet sin posisjon. Sunnmørsposten har vist at dei kan balansere rolla som mediehus for Nordvestlandet, kombinert med det å vere eigar av lokalaviser i den same regionen. Med dei nye eigarane har vi ei felles målsetting om å vidareutvikle Sykkylvsbladet sin posisjon, og vi ser med spesiell forventning fram til at lokalavisa skal gi nye, digitale tilbod til både lesarar og annonsørar, seier Frank Kjøde.



Sykkylvsbladet vart skipa i 1946, og har i løpet av desse snart 75 åra hatt ulike eigarar.