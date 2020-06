Rauma-mann dømt til fengsel for salg av narkotika

Nyheter

En mann i 30-årene fra Rauma er i Romsdal tingrett dømt til åtte måneders ubetinga fengsel for å ha solgt 30 gram amfetamin i Volda i mai i fjor. Han oppbevarte også ytterligere 60 gram amfetamin ment for videresalg, samt 166 ml GHB og 40 diazepamholdige tabletter. Utbyttet av salget på 9.500 kroner vil også bli inndratt til fordel for statskassa. Saka ble behandla som en ren tilståelsesdom.