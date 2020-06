Mann i 20-årene siktet for drapsforsøk i Volda

Nyheter

En mann i slutten av 20-årene er siktet for drapsforsøk etter at han søndag skal ha stukket en helsearbeider med et skrujern i Volda.

Det var en miljøarbeider i den kommunale helsetjenesten i Volda som ble stukket med skrujernet i et kommunalt bofellesskap.

Den siktede mannen ble avhørt av politiet mandag. Påtaleansvarlig, politiadvokat Julie Ulstein i Møre og Romsdal politidistrikt, opplyser til Sunnmørsposten at mannen ble tatt hånd om av helsetjenesten søndag. Han er kjent av politiet fra før og vil bli framstilt for varetektsfengsling i Sunnmøre tingrett tirsdag.

Den skadde, en mann i 40-årene, ble fløyet til St. Olavs hospital i Trondheim. Ifølge politiet er tilstanden hans alvorlig, men ikke livstruende.

(©NTB)