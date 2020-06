SJ tar over Dovrebanen og Nordlandsbanen – ønsker seg flere vogner

Nyheter

– Vi har lagt opp til en passasjerøkning på over 40 prosent fram til 2030, sier kommersiell direktør Lena Angela Nesteby i SJ Norge til NTB.

SJ tar over togdriften hele veien fra Oslo og nordover til Bodø, via Trondheim, ved midnatt mandag. I løpet av de neste ti årene håper de på en økning fra 3,5 til 5 millioner passasjerer i året på de sju strekningene de skal kjøre.

– Vi mener tog har stort potensial. Det er økt fokus på miljø. Da er det viktig at det fins materiell tilgjengelig. Vi må smi mens jernet er varmt, sier Nesteby.

SJ vant til slutt anbudskonkurransen i fjor fordi prisen staten må betale det svenske selskapet, var lavere enn det Vy ville ha. Passasjervekst er avgjørende for lønnsomheten, vedgår Nesteby.

Nattog til møte

SJ har tatt opp ønsket om mer materiell med Norske Tog, som eier togsettene som operatørselskapene Vy, Go-Ahead og SJ leier. Men det er bare totalt 20 sovevogner tilgjengelig, ifølge SJs kommersielle direktør.

Nesteby mener togene kan bli et alternativ til jobbreiser med fly.

– Da kan man ta nattoget til Trondheim eller Oslo eller Bodø, ha et møte på formiddagen og ta tog hjem på ettermiddagen, sier hun.

I dag blir sovekupeene fort utsolgt. Enkeltspor er ikke alene grunnen til at det er for lite kapasitet på togene, mener Nesteby, som tror både hyppigere avganger og lengre tog er mulig.

Krisestøtte

Direktøren sier de også har tatt opp behovet for flere vogner med Jernbanedirektoratet, som i juni i fjor tildelte SJ togstrekningene Dovrebanen og Nordlandsbanen. De overtar også lokaltogtilbudet i Trøndelag, Rørosbanen og ruta fra Dombås til Åndalsnes (Raumabanen). Togtilbudet på strekningene får nå det felles merkenavnet Nord.

Overtakelsen skjer under et koronaregime som betyr at annethvert sete må stå tomt. SJ og de andre togoperatørene nyte godt av krisehjelp i milliardklassen fra regjeringen

– Vi er heldige som har pengene fra støtteordningene, sier Nesteby.

SJs åpningsarrangement måtte skaleres ned av hensyn til smittevernet, men samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) kaster glans over åpningen på Oslo S mandag.

Renhold ingen hindring

Mens Vy dropper nattogtilbudet mellom Bergen og Oslo i sommer, og blant annet viste til behovet for økt renhold, vil SJ kjøre nattog på Nordlandsbanen hver natt.

Nattoget over Dovre vil imidlertid bare kjøre i helgene. Nesteby gjør det klart at det reduserte tilbudet ikke handler om renhold for SJs del, kun om etterspørsel.

– Dersom togene blir fulle, får vi utvide til flere dager, sier hun.

I løpet av natt til mandag vil Vys ansatte om bord i togene skifte arbeidsgiver og uniform. SJ har bare rukket å sette farge på to av de 99 togsettene de skal bruke.

– Innledningsvis vil det ikke være store endringer for passasjerene, medgir Nesteby.

(©NTB)