Reiselivet og handelsnæringa får penger

Nyheter

Kraftfondet i Rauma kommune vedtok mandag å innvilge et bedriftsutviklingstilskudd på 250.000 kroner til Romsdal Reiseliv og Handel SA (RRH). Organisasjonen fikk samtidig innvilget et likviditetslån på 250.000 kroner. Dermed har den lokale reiseliv- og handelsorganisasjonen et stykke på veg blitt berget ut av ei kinkig økonomisk knipe etter å ha blitt rammet av både koronavirus og et svakt fjorårsresultat.