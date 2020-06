Nyheter

Den ustabile gassflasken som førte til evakuering og stengte veier på Moa i Ålesund, er tømt for gass.

I 13.30-tiden meldte politiet at flaska er tømt for nitrogen etter at politiet skjøt hull på den. Beholderen ble transportert til et sikkert område for destruksjon.

Like før klokka 14 meldte politiet at vegen var åpna igjen.

Det ble opprettet en sikkerhetssone på 300 meter rundt gassbeholderen ved firmabygget til Tess.