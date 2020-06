Brannvesenet vil fjerne gassbeholder ved Ålesund med kranbil

Nyheter

Beholderen vil bli transportert til et sikkert område for destruksjon. Området rundt beholderen blir sperret av til situasjonen er under kontroll.

Politiet har utvidet sikkerhetssonen til 300 meter rundt gassbeholderen ved industribygget.

De som skal evakueres, er orientert av politiet. Gassflasken med nitrogen skal inspiseres med hjelp av en robot, og det ble tidligere mandag vurdert å skyte hull i gassflasken.

Beholderen står ved firmabygget Tess nær det store kjøpesenterområdet på Moa. Flere veier rundt bygningen er sperret av.

Den første meldingen om gassbeholderen kom i 10-tiden mandag.