Markerte motstand mot rasisme

Nyheter

Drapet på afroamerikanske George Floyd av en politimann i Minneapolis i USA har ført til store markeringer over hele USA den siste tida, der folk har protestert mot politivold og den systematiske rasismen som utøves i det amerikanske samfunnet. Den siste uka har det blitt markeringer også her i Europa, i steder som London, Berlin, Stockholm og København. Fredag kveld har det også vært en stor demonstrasjon i Oslo, der det har blitt meldt om så mange som 15.000 frammøtte foran Stortinget. Fredag kveld var det også en markering her i Rauma.