Skal finne sparetiltak tilsvarende åtte millioner kroner

Politikerne i formannskapet diskuterte torsdag igjen kommunens krevende økonomiske situasjon. I 2019 ble det et underskudd på 8,3 millioner kroner, og det er mørke skyer også i år:

- Koronapandemien gir en rekke kostnadsøkninger og inntektsbortfall, hittil kan det se ut som våre direkte kostnader er dekket. Derimot har vi egne utfordringer knyttet til en videreføring av et merforbruk i fra 2019, og en ny stor utfordring på anslagsvis 15 millioner kroner knyttet til et kraftigere fall i kraftpriser som gir svikt i våre egne kraftsalgsinntekter og svikt i utbytte fra Rauma Energi. Deler av dette kan sies å være en indirekte effekt av koronapandemien. Prognosen er derfor et netto merforbruk på anslagsvis 23 millioner kroner, forteller rådmannen Toril Hovdenak i saksutredningen.

Hun sier at tiltakene vedtatt i budsjett og økonomiplan i desember er i hovedsak satt i kraft:

- Mange tiltak får ikke ønsket/full effekt i 2020, men er påstartet, sier hun.

Formannskapet vedtok enstemmig rådmannens innstilling, der hun bes om å komme tilbake med spesifisering av tiltak tilsvarende 8 millioner kroner i 2020 til vedtak i septembermøtet, og at innkjøps- og stillingsstopp opprettholdes.

- Det er viktig at vi kommer i gang nå. Nå skal tjenesteområdene finne tiltak som summerer seg til dette beløpet. Vi ser at noen områder vil ha store utfordringer med dette, blant annet barnehage og skole. Det er en skikkelig krevende jobb som står foran oss. La oss ta ordentlige grep og komme oss på et nivå som vi skal være, sier rådmannen.

- Fokus må være driften

Det ble en flere timer lang debatt blant politikerne om kommunens økonomi og vegen videre.

- Jeg var veldig bekymret i fjor og, men var så heldige å få stang inn på alle baller. Jeg er mye mer bekymret nå, fordi vi ikke har disposisjonsfond og vi har en veldig effektiv drift allerede. Vanskelig å finne kutt. Det hagler inn med negative økonomiske meldinger, sier Torbjørn Rødstøl (Sp).

- Alle årene når jeg har vært i kommunestyret og vi har snakket om budsjett, så er det bestandig likt. Det er et stort merforbruk i helse og omsorg. Vi har høy lånegjeld, men det er et resultat av villet politikk. Det har vært solide flertall for alt som er gjort. Vi må se framover, og ta grep for å holde budsjettene som er satt. Alle gjør sikkert så godt de kan og en kjempejobb, men vi må klare å ha budsjettkontroll, sa Øyvind Hovde (H).

- Sammenliknet med andre kommuner er ikke Rauma ille ute, men det må gjøres grep. Fokus må være drifta, og få ned driftsnivået, mener Lars Olav Hustad (H).

- Kanskje vi må bli flinkere til å si nei til nye ting. Senest i forrige kommunestyremøte var det veldig til iver å støtte til søknader som kommer - det er små beløp blir det sagt. Men i sum blir det mye, sier Torbjørn Bruaset (Sp).

- Det var et sjokk når jeg gikk inn i rollen som ordfører, å se den økonomiske situasjonen i kommunen. Noe av det første vi gjorde sammen var noen enorme innsparinger. Vi er veldig sårbare nå. Jeg lurer på om vi og innbyggerne våre deler virkelighetsoppfatning. Jeg synes det er viktig at vi nå framover får en felles virkelighetsoppfatning, og at vi ser på hvordan vi skal finne løsninger sammen med innbyggerne våre. Vi har en formidlingsjobb å gjøre, sier ordfører Yvonne Wold (SV).

Optimist

Til tross for utfordringer sier rådmann Toril Hovdenak at hun er optimistisk:

- Lederne i de ulike enhetene har mange ting på blokka som de jobber med. Jeg er optimist, og jeg tror at vi skal få til dette. Vi er innstilte på å gjøre denne jobben og vi er godt i gang, sier hun.

Hun presiserte også at å ta ned driftsnivået ikke betyr at kommunen kommer til å få dårlige tjenester:

- Vi produserer tjenestene våre effektivt, men vi produserer for mye. Det viser tallene fra Kostra. Det er ingen elendighet i kommuner som driver med et lavere tjenestetilbud., og det går fint an å etablere seg på et lavere nivå og fortsatt levere gode tjenester til innbyggerne våre, sier hun.