Arbeidsulykka på Åndalsnes: - Han er ved godt mot, og han er glad for at det gikk så bra som det gjorde

– All ferdsel i fjellområder har en form for risiko i seg, sier Ivar Brennhovd, som er daglig leder på Norsk Tindesenter. Han er glad for at det gikk bra med mannen som falt i arbeidsulykken torsdag.