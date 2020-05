Nasjonalt beredskapsregister for korona opprettes

Nyheter

Helsemyndighetene har etablert et nasjonalt beredskapsregister for koronaviruset for å få en løpende oversikt over epidemien i Norge, opplyser FHI.

Registeret består blant annet av opplysninger om antall smittetilfeller, sykehusinnleggelser og dødsfall.

Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet og Norsk intensiv- og pandemiregister (NIPaR) står bak. I første omgang er opplysningene hentet fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer, Norsk pasientregister og NIPaR.

FHI vurderer om opplysninger fra for eksempel Dødsårsaksregisteret og Kommunalt Pasient- og brukerregister skal inkluderes.