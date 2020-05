Neste lørdag skal regnbueflagget vaie på rådhuset

Nyheter

Samme dag blir det et digitalt arrangement der både partier, organisasjoner og andre kan få taletid i form av tre minutters innlegg.

– I forbindelse med den store Pride-paraden som egentlig skulle gå av stabelen i Molde samme dag, men som ble avlyst på grunn av koronasituasjonen, er det tatt et politisk initiativ i Rauma, for at parti og organisasjoner som ønsker det kan holde hver sin tre-minutters appell i et digitalt arrangement denne dagen, forklarer ordfører Yvonne Wold.

Hun håper også handelsstanden vil bidra med å for eksempel pynte butikkvinduene, og hun håper at også resten av lokalsamfunnet vil støtte opp om markeringen:

– Jeg håper at dette bli en markering der vi alle går sammen for å vise at det er greit å være den man er i Rauma, sier hun.

- Et godt samfunn for alle

Wold synes dette er en viktig markering, og hun er glad for at alle partiene i kommunen stiller seg bak dette:

– Dette handler om at vi skal være et godt samfunn å bo i for alle, og at alle skal føle seg inkludert og velkommen. Det er viktig for mangfoldet og for respekten for ulikhet. Folk skal føle seg fri fra skam, sier Wold, og legger til at hun vet at en del har følt at de må flytte til storbyen for å være den man er:

– Det er nå på tide at det blir ei bevisstgjøring og ei feiring av mangfoldet lokalt, sier hun.

Hun har selv deltatt på en del pride-arrangement.

– Jeg har da gjerne gått under parolen «straight, but not narrow". Det er viktig for oss alle at vi lever i et samfunn der alle er fri.

Håp om noe større neste år

Ordføreren forteller at tanken opprinnelig var å ha et annet type arragement, og det skulle sammenfalle med Pride-feiringen og tog i Molde.

– Men koronasituasjonen har gjort det umulig. Derfor håper vi at det blir mulig med ei større markering neste år, sier ordføreren.

Det digitale arrangementet 6. juni skal åpnes av Rune Sæbønes fra Ørsta, som er grunnlegger av Bygdepride og vinner av likestillingsprisen i fylket. Han kom ut av skapet i en alder av 53 år i 2016.

– Vi er veldig glade for at han vil åpne arrangementet vårt. Pride handler nemlig ikke bare om ungdommer - det handler om alle. «Ingen er fri før alle er fri.» Det synes jeg er fint utgangspunkt å å jobbe ut fra, mener Yvonne Wold.