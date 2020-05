Kreftforeningen frykter koronaen får mange til å ignorere hudkreft

Nyheter

Over 2.300 nordmenn får hvert år hudkrefttypen melanom, ofte kalt føflekkreft. 284 personer i Norge døde av sykdommen i 2017. Kreftforeningen frykter at færre nå går til fastlegen for å undersøke mistenkelige hudforandringer.

– Det er fullt forståelig at det har vært mye fokus på korona den siste tiden, men det er viktig å huske at kreft ikke tar pause, heller ikke hudkreft. Vi er bekymret for at koronapandemien vil gjøre utslag på kreftstatistikken siden mange avlyser og utsetter legetimene sine, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen i en pressemelding.

Minner om solkrem også på Norgesferie

Mange europeiske land har en oppmerksomhetskampanje i mai, før sommeren der sola skinner som sterkest. I Norge er 27. mai Hudkreftdagen. Stenstadvold Ross understreker at Norge er i verdenstoppen i både hudflekkforekomst og -dødelighet, og minner om at sola kan skinne sterkt i Norge også, selv om de færreste skal på utenlandsferie i år.

– Vi får tilbakemeldinger fra noen som tror at solkrem kun er nødvendig på utenlandsreise. Dette stemmer overhodet ikke. Spesielt i år hvor de fleste av oss skal tilbringe sommeren i Norge, er det fortsatt like viktig at vi unngår å bli solbrent, både ved å begrense tiden i solen og bruke beskyttende klær, hatt og solkrem, sier Katarina Zak Stangeland i Hudlegeforeningen.

Vage symptomer

I tillegg til rådet om solkrem, råder Kreftforeningen folk til å unngå solarium, kle seg tilstrekkelig og begrense tiden i sola for å unngå melanom denne sommeren.

– I en del tilfeller kan symptomene på kreft være ganske vage. Vi har inntrykk av at det er mange som ikke vil belaste fastlegene sine med slike symptomer, noe som er svært uheldig, sier Ross.