Savnet i snøskred - funnet av kameratene

Operasjonsleder Per Åge Ferstad i Møre og Romsdal politidistrikt opplyser klokka 13.55 til Åndalsnes Avis at personen som var savnet er funnet av de to kameratene. Men tilstanden til den savnede er ukjent.

– Både luftambulanse og redningshelikopter er på stedet med redningsmenn som planlegger å hente vedkommende ut, sier Ferstad.

– Hvor stort er skredet?

– Vi har bare bare fått beskrivelse fra melder om at det er et stort skred.

Ifølge Ferstad har de tre gått i retning ned fra Gråfonnfjellet mot Berdalen da skredet gikk.

Politiet melder på twitter klokka 13.17 søndag ettermiddag at det har gått et snøskred ved Gråfonnfjellet i Innfjorden. Det har blitt opplyst om at en person skal være tatt av skredet, og redningsaksjon pågår, melder politiet.

– Vi holder på med aksjonen nå. Det var et turfølge på tre personer, og én av dem ble tatt av skredet, sier Ferstad i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB.

Én i turfølget varslet politiet om skredet.

Luftambulanse er nå på stedet, og redningshelikopter er på vei. Også en skredgruppe og lavinehunder er på vei for å delta.

Politiet meldte om skredet klokken 13.20 søndag.

Gråfonnfjellet ligger sør for Innfjorden og er 1.475 meter høgt. Fjellet ligger ikke langt fra Smørbottstinden.

Snøskred ved Gråfonnfjellet. Opplyst at en person er tatt av skredet. Redningsaksjon pågår. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) May 24, 2020

